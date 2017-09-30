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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфенов: Быстров сделал большой объем работы, он принес нам пользу
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил игру полузащитника Владимира Быстрова.
– Как оцените игру Быстрова?
– Не хотел бы переходить на индивидуальности, – сказал Парфенов. – Вова сделал большой объем работы. Раз команда выиграла, значит все правильно. Да у него был брак но, он хорошо помогал Шахову. У "Ахмата" хороший левый защитник, мы просили Быстрова помогать в обороне. Он принес большую пользу. Как и любой другой игрок сегодня
– Час игры – это его максимум сейчас? Заранее задумывали заменить его на 60-й минуте?
– Футболисты не роботы, а люди. Задумывать можно что угодно, мы исходим из сложившейся ситуации. Может получиться, как в матче со "Спартаком", когда удаляют игрока и все нужно менять. Футбол тем и непредсказуем, что таких моментов много. Нужно вовремя реагировать.
– То, есть не планировали менять Быстрова после часа игры?
– Нет. Планировали дать ему столько времени, сколько он выдержит. Он мог и больше, но хотелось освежить фланги, ведь у соперника стало на одного футболиста меньше.
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените игру Быстрова?
– Не хотел бы переходить на индивидуальности, – сказал Парфенов. – Вова сделал большой объем работы. Раз команда выиграла, значит все правильно. Да у него был брак но, он хорошо помогал Шахову. У "Ахмата" хороший левый защитник, мы просили Быстрова помогать в обороне. Он принес большую пользу. Как и любой другой игрок сегодня
– Час игры – это его максимум сейчас? Заранее задумывали заменить его на 60-й минуте?
– Футболисты не роботы, а люди. Задумывать можно что угодно, мы исходим из сложившейся ситуации. Может получиться, как в матче со "Спартаком", когда удаляют игрока и все нужно менять. Футбол тем и непредсказуем, что таких моментов много. Нужно вовремя реагировать.
– То, есть не планировали менять Быстрова после часа игры?
– Нет. Планировали дать ему столько времени, сколько он выдержит. Он мог и больше, но хотелось освежить фланги, ведь у соперника стало на одного футболиста меньше.
"Спорт-Экспресс"
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