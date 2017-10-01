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Ринат Билялетдинов: с проблемами "Рубина" нужно разбираться внутри команды

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что четыре поражения подряд команды Курбана Бердыева могут быть простым стечением обстоятельств.

– "Рубин" проиграл четвертый матч подряд с одинаковым счетом 0:1. Что происходит с командой Курбана Бердыева?

– Надо разобраться внутри коллектива. Со стороны можно только гадать. Тот же "Амкар" тоже проигрывал в начале чемпионата, а сейчас, посмотрите, как он взлетел! Видно было, что пермяки не растеряли своих бойцовских качеств и рано или поздно "выстрелят". "Краснодар" тогда дома был рад ничьей с командой Гаджи Гаджиева. Я неслучайно говорю об "Амкаре", потому что соперник очень колючий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билялетдинов Р. Рубин
Сегодня, 06:50
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