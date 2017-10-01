Ринат Билялетдинов: с проблемами "Рубина" нужно разбираться внутри команды

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что четыре поражения подряд команды Курбана Бердыева могут быть простым стечением обстоятельств.– Надо разобраться внутри коллектива. Со стороны можно только гадать. Тот же "Амкар" тоже проигрывал в начале чемпионата, а сейчас, посмотрите, как он взлетел! Видно было, что пермяки не растеряли своих бойцовских качеств и рано или поздно "выстрелят". "Краснодар" тогда дома был рад ничьей с командой Гаджи Гаджиева. Я неслучайно говорю об "Амкаре", потому что соперник очень колючий.