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Александр Мостовой: ничего сверхъестественного со "Спартаком" не произошло

Бывший нападающий "Спартака" Александр Мостовой отметил, что у него нет повода для оптимизма после победы красно-белых над "Уралом" (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

– "Спартак" уже шестой в чемпионате. С гораздо большим оптимизмом смотрите теперь на перспективы команды?

– Про какой оптимизм вообще идет речь? Если еще до начала чемпионата мы понимаем, кто окажется в пятерке? "Спартак" должен быть в этой группе. Ничего сверхъестественного не произошло. Удивило бы, если "Урал" будет вторым, а здесь... "Спартак" там и должен находиться!

– "Спартак" даст бой "Севилье" в Лиге чемпионов?

– Хм... А вот и посмотрим. Интересно, как красно-белые будут отбирать очки у испанцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 10:25
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:42) #
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Что такой обиженный ? Тренером не взяли ?
Регистрация: 9.09.2016
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