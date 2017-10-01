Александр Мостовой: ничего сверхъестественного со "Спартаком" не произошло

Бывший нападающий "Спартака" Александр Мостовой отметил, что у него нет повода для оптимизма после победы красно-белых над "Уралом" (2:0) в 12-м туре чемпионата России.– Про какой оптимизм вообще идет речь? Если еще до начала чемпионата мы понимаем, кто окажется в пятерке? "Спартак" должен быть в этой группе. Ничего сверхъестественного не произошло. Удивило бы, если "Урал" будет вторым, а здесь... "Спартак" там и должен находиться!– Хм... А вот и посмотрим. Интересно, как красно-белые будут отбирать очки у испанцев.