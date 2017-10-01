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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вячеслав Булавин: благодаря грамотной ротации проблем с усталостью у "Зенита" нет
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 12-ого тура РФПЛ с "Анжи".
"Жду от "Зенита" только победы. В прошлом сезоне питерцы не очень удачно играли в Махачкале, но сейчас очень странно как-то сравнивать "Зенит" и "Анжи". У команды Манчини абсолютно каждый игрок индивидуально сильнее соперника.
Последние матчи показывают, что "Зенит" на правильном пути. И здесь стоит похвалить Манчини, потому что он проводит очень грамотную ротацию, давая поиграть всем. Каждый состав выставляется, исходя из тактики соперника, при этом оставаясь при своей стиле. В команде очень высокая конкуренция. Благодаря этой грамотной ротации проблем с усталостью у "Зенита" нет", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
"Жду от "Зенита" только победы. В прошлом сезоне питерцы не очень удачно играли в Махачкале, но сейчас очень странно как-то сравнивать "Зенит" и "Анжи". У команды Манчини абсолютно каждый игрок индивидуально сильнее соперника.
Последние матчи показывают, что "Зенит" на правильном пути. И здесь стоит похвалить Манчини, потому что он проводит очень грамотную ротацию, давая поиграть всем. Каждый состав выставляется, исходя из тактики соперника, при этом оставаясь при своей стиле. В команде очень высокая конкуренция. Благодаря этой грамотной ротации проблем с усталостью у "Зенита" нет", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
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