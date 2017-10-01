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Вячеслав Булавин: благодаря грамотной ротации проблем с усталостью у "Зенита" нет

Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 12-ого тура РФПЛ с "Анжи".

"Жду от "Зенита" только победы. В прошлом сезоне питерцы не очень удачно играли в Махачкале, но сейчас очень странно как-то сравнивать "Зенит" и "Анжи". У команды Манчини абсолютно каждый игрок индивидуально сильнее соперника.

Последние матчи показывают, что "Зенит" на правильном пути. И здесь стоит похвалить Манчини, потому что он проводит очень грамотную ротацию, давая поиграть всем. Каждый состав выставляется, исходя из тактики соперника, при этом оставаясь при своей стиле. В команде очень высокая конкуренция. Благодаря этой грамотной ротации проблем с усталостью у "Зенита" нет", - цитирует Булавина "Чемпионат.сом".
Теги: Булавин Зенит Анжи
Сегодня, 10:49
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5
(1)
№5 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Наш чемп в ближайшие годы будет смахивать на прежний чемп Шотландии: есть Глазго, чуть-чуть Селтика и остальные.... confused
Болелы Зени могут минусовать, сколько угодно говорить, что угодно, только отсутствие конкуренции (в большей части из-за финансовой составляющей) тому же Зениту в конечном итоге выходит боком, когда дело доходит до международных матчей.
слова о "грамотной ротации" (с), когда на поле выходят с лавки игроки, которые ранее играли в основе клубов.... смешно в общем, чего уж тут дальше продолжать...
Регистрация: 21.05.2016
№4 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:00) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: К.А.
а по факту есть чем оспорить утверждение?

Есть...в прошлом и позапрошлом сезоне тоже траты были, а в результате кто стал чемпионом??? Деньги это здорово,но это не все..Тренер тоже много значит,ну кроме Спартака - там 10%


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grigorevna1
Цитата: Батька
Не грамотной ротации а бешенной, за гос деньги селекции !!

болеете?

а по факту есть чем оспорить утверждение?ротация есть благодаря наличию игроков.игроки имеются в наличии благодаря нехилым вливаниям госбабла в покупку этих самых игроков.селекции то бишь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Не грамотной ротации а бешенной, за гос деньги селекции !!

болеете?
Регистрация: 1.02.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 11:19) #
  • -3
  •  (7)
online

Не грамотной ротации а бешенной, за гос деньги селекции !!
Регистрация: 9.09.2016
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