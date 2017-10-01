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"Амкар" поздравил Саида Эзатолахи с 21-летием

"Амкар" поздравил полузащитника команды Саида Эзатолахи с днем рождения.

"В первый день октября мы поздравляем Саида Эззатоллахи. Лучший подарок полузащитник сделал себе сам – дебютировал накануне в стартовом составе красно-чёрных в матче Премьер-лиги в Казани и вместе с партнёрами добыл столь нужную для нашей команды победу. Мы желаем Саиду покорения карьерных вершин, осуществления самых смелых желаний на клубном уровне и в сборной Ирана, а в Перми обрести "второй дом", где тепло, уютно и всегда ждут. С днём рождения, Саид!" - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Эзатолахи Амкар
Сегодня, 11:16
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