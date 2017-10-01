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Евгений Ловчев: на дерби у "Динамо" совсем другой настрой

Известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Динамо".

"Динамо" в этом сезоне довольно удачно играет в московских дерби. Со "Спартаком" отыгрались со счета 0:2. Отняли очки у ЦСКА, хотя в том поединке не принимали участия Панченко и Рыков. Совсем другой настрой на дерби у "бело-голубых". И у болельщиков особое отношение к подобным противостояниям.

Что касается "Локомотива", то команда все-таки устает играть в таком плотном режиме. У «железнодорожников» недавно была встреча в Лиге Европы. Да, "Локо" одержал уверенную победу, но все равно, определенный отпечаток на физическое состояние футболистов этот поединок оставил. "Динамо" будет свежее, но "Локо" выше классом. Поэтому я думаю, что этот матч закончится ничьей", - цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
Теги: Ловчев Динамо ЦСКА
Сегодня, 14:10
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