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Дмитрий Комбаров: теперь Педро Роша должен почувствовать уверенность

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура РФПЛ с "Уралом".

"Педро — новый игрок, ещё проходит стадию адаптации в команде, привыкает к нашей схеме игры. Главное, что он сделал своё дело как нападающий — забил гол. Теперь он должен почувствовать уверенность в своих силах. Надеюсь, всё у него сложится хорошо и Роша продолжит помогать команде, будет забивать голы.

Что касается игры, то, говоря объективно, сегодня мы не дали создать «Уралу» ни одного момента у наших ворот. Предотвратили практически все подходы к штрафной, защитники всё выбивали, а мы много и успешно прессинговали на чужой половине поля. Но самое главное, "Спартак" хорошо контролировал мяч и за счёт этого расшатывал оборону, пытался уколоть соперника. И у нас это получалось", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Комбаров Роша Спартак
Сегодня, 14:10
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