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"Спартак" поздравил Педро Рошу с 23-летием

"Спартак" на своём официальном сайте поздравил нападающего команды Педро Рошу с днём рождения.

"Сегодня исполняется 23 года нападающему «Спартака» Педро Роше. Бразильский нападающий выступает за нашу команду с сентября этого года. За это время он провел за красно-белых 5 матчей и забил 1 мяч.

Поздравляем Педро Рошу с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака"!" - гласит сообщение.
Теги: Спартак Роша
Сегодня, 15:15
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