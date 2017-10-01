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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" поздравил Педро Рошу с 23-летием
"Спартак" на своём официальном сайте поздравил нападающего команды Педро Рошу с днём рождения.
"Сегодня исполняется 23 года нападающему «Спартака» Педро Роше. Бразильский нападающий выступает за нашу команду с сентября этого года. За это время он провел за красно-белых 5 матчей и забил 1 мяч.
Поздравляем Педро Рошу с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака"!" - гласит сообщение.
"Сегодня исполняется 23 года нападающему «Спартака» Педро Роше. Бразильский нападающий выступает за нашу команду с сентября этого года. За это время он провел за красно-белых 5 матчей и забил 1 мяч.
Поздравляем Педро Рошу с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака"!" - гласит сообщение.
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