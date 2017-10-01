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Ари: три очка в дерби придадут уверенности "Локомотиву"

Нападающий «Локомотива» Ари, который продолжает восстанавливаться от травмы, прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:0).

«Мы потеряли шесть очков с двумя командами, которые находились внизу таблицы. Больше так ошибаться нельзя. Эти три очка в дерби очень важны. Они придадут нам уверенности.

Со дня моей травмы прошло два месяца и пять дней. Через три месяца после травмы рассчитываю нормально тренироваться, а через четыре месяца планирую играть», — цитирует Ари Чемпионат.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 20:19
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