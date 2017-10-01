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Эмануэль Маммана: в "Зените" очень хороший коллектив и взаимопонимание

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о матче против «Анжи», причинах ничейного результата и паузе на игры сборных.

— В чем главная сложность была для «Зенита» в матче с «Анжи»?

— Было несколько факторов, усложнявших эту игру: то, что «Анжи» находится на последнем месте, и они очень хотят выиграть; поле было в не самом лучшем состоянии, и к тому же общая усталость. Возможно, какой-то из этих факторов, а возможно, все они вместе сказались на сегодняшнем результате.

— «Зенит» ушел на перерыв лидером. Перерыв пойдет на пользу?

— Да, это очень хорошо, когда ты уходишь на перерыв на первом месте. У нас очень хороший коллектив, отличное взаимопонимание между игроками, поэтому я думаю, что мы можем выступать еще лучше после перерыва, - приводит слова Мамманы официальный сайт "Зенита"
Теги: Маммана Зенит Анжи
Вчера, 22:40
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