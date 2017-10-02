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Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе

Полузащитник "Тосно" Нуну Роша поделился мнением об уровне чемпионата России.

"Российский чемпионат – один из самых сильных в Европе. Адаптироваться к нему непросто, но самое трудное – выучить русский язык. С ним у меня пока проблемы", - цитирует хавбека официальный сайт ФИФА.
Теги: Тосно
Сегодня, 20:30
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(2)
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:05) #
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online

Цитата: Br.Li
А причём,тут Париж?

Ну мне не в первой шутки разьяснять печатным текстом.

Все дело в том, мой маленький четвероногий друг, что этот Роша не играл в других "сильных европейских чемпионатах" , и ему не с чем сравнивать.

Поэтому он не бывал в Париже - лето в Белграде - это максимум. Ферштейн?
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:50) #
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Цитата: капля никотина
А Вы бывали в Париже?

А причём,тут Париж?
Регистрация: 21.08.2014
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Балабол :-))))). Понимаю нужны комплименты, но не так откровенно. :-)))
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 20:59) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
вообще, радует то, что учить начал

ну основы (матюги) все зразу схватывают! парадокс!кто то из зенита обложил судью трехэтажным ..а потом искренне изумлялся за что удалили ? ведь на тренировках, так говорят сплошь и рядом!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:48) #
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  •  (4)
online




Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:44) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
На сегодня российский чемпионат - шестой в Европе. Этот показатель выведен на основании объективных спортивных результатов.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:32) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
выучить русский язык. С ним у меня пока проблемы

не все учителя этого профиля свой предмет знают в совершенстве, потому претензий нет
и вообще, радует то, что учить начал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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