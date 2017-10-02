Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (4)
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (4)
18:21
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (6)
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (6)
16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (69)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (69)
15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
14:52
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе
Полузащитник "Тосно" Нуну Роша поделился мнением об уровне чемпионата России.
"Российский чемпионат – один из самых сильных в Европе. Адаптироваться к нему непросто, но самое трудное – выучить русский язык. С ним у меня пока проблемы", - цитирует хавбека официальный сайт ФИФА.
"Российский чемпионат – один из самых сильных в Европе. Адаптироваться к нему непросто, но самое трудное – выучить русский язык. С ним у меня пока проблемы", - цитирует хавбека официальный сайт ФИФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.