Илья Геркус: "Зенит" не боится скорости "Локомотива", но им тревожно

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что железнодорожникам будет сложно опередить "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России.– Нас радует, что "Локо" совсем рядом с питерцами, что дышит им в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график "Зенита" насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.– Знаю, что на нас обращают внимание.– Не думаю. Там никого не боятся. Но "Зениту" тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что хорошо делаем свою работу.