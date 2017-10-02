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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: "Зенит" не боится скорости "Локомотива", но им тревожно
Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что железнодорожникам будет сложно опередить "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России.
– Готовы бросить перчатку "Зениту"?
– Нас радует, что "Локо" совсем рядом с питерцами, что дышит им в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график "Зенита" насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.
– Вы выходец из "Зенита". Там боятся того, какую скорость развил "Локомотив"?
– Знаю, что на нас обращают внимание.
– Так боятся?
– Не думаю. Там никого не боятся. Но "Зениту" тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что хорошо делаем свою работу.
"Спорт-Экспресс"
– Готовы бросить перчатку "Зениту"?
– Нас радует, что "Локо" совсем рядом с питерцами, что дышит им в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график "Зенита" насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.
– Вы выходец из "Зенита". Там боятся того, какую скорость развил "Локомотив"?
– Знаю, что на нас обращают внимание.
– Так боятся?
– Не думаю. Там никого не боятся. Но "Зениту" тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что хорошо делаем свою работу.
"Спорт-Экспресс"
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