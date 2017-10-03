Илья Геркус: мы не рассматривали уход Фернандеша

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб придерживается целей на сезон, поставленных ранее – место в первой пятерке чемпионата России.– С осторожностью относимся к постановке целей, сохраняем имеющуюся формулировку. Это не значит, что не можем бороться за Лигу чемпионов – наверное, можем. Но задача – место в пятерке – такой и останется, плюс хорошее выступление в Лиге Европы. Под этим понимаем выход из группы.– Нет, это не так. И мы не рассматривали вариант его ухода в любом случае.