Илья Геркус: часто видеоповтор не помогает, а запутывает ситуацию

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что вопрос видеоповторов в футболе все еще нуждается в обсуждении.– Это требует тщательной проработки, – сказал Геркус. – Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает – часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять – когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра – судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола – это их дело.