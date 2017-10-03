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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Геркус: часто видеоповтор не помогает, а запутывает ситуацию
Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что вопрос видеоповторов в футболе все еще нуждается в обсуждении.
– Клуб планирует поднимать вопрос с введением видеоповторов?
– Это требует тщательной проработки, – сказал Геркус. – Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает – часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять – когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра – судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола – это их дело.
"Спорт-Экспресс"
– Клуб планирует поднимать вопрос с введением видеоповторов?
– Это требует тщательной проработки, – сказал Геркус. – Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает – часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять – когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра – судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола – это их дело.
"Спорт-Экспресс"
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