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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Степашин: "Динамо" сейчас - "мертвая" команда, особенно в нападении
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин заявил, что команда сейчас "мертвая".
"Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело. Ясно одно: команда сейчас "мертвая", и особенно - в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с "Локомотивом" на поле вышло самое слабое "Динамо" с момента возвращения клуба в премьер-лигу. Хочется поздравить "Локомотив" и Юрия Павловича Семина, показавшего тем, кто в него не верил, как надо добиваться результата", - цитируют Степашина "Известия".
"Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело. Ясно одно: команда сейчас "мертвая", и особенно - в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с "Локомотивом" на поле вышло самое слабое "Динамо" с момента возвращения клуба в премьер-лигу. Хочется поздравить "Локомотив" и Юрия Павловича Семина, показавшего тем, кто в него не верил, как надо добиваться результата", - цитируют Степашина "Известия".
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