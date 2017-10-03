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Владимир Полуяхтов: мы хорошо разобрали "Зенит" и знали, как он будет играть

Защитник "Анжи" Владимир Полуяхтов подвел итоги домашнего матча 12-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (2:2).

"Игра понравилась. Обидно упускать победу в конце матча, но я считаю, что все молодцы, хорошо сыграли. Как и сказал тренер, мы одно целое, мы команда.

Если не думать о том, что ты сможешь дать бой лидерам, то лучше не выходить на поле. Все спортсмены, наверное, думают только о победе. Трибуны гнали нас вперед, забивать третий гол, они тоже молодцы.

Показал ли себя "Зенит" большой командой и фаворитом? Я бы не сказал. Александр Кокорин понравился, а так — мы хорошо разобрали соперника и знали, как он будет играть. Тем более у них была Лига Европы недавно. Тренерский штаб объяснил, как с ними играть, и мы всё выполнили", — сказал игрок в эфире телеканала "Матч ТВ".

Sports.ru
Теги: Полуяхтов Анжи Зенит
Сегодня, 04:37
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