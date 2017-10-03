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Долг московского "Динамо" составляет от 11 до 13 миллиардов рублей

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал о ситуации с долгами в столичном клубе.

– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?

– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, сказал Стржалковский.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
Сегодня, 17:14
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№8 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
обратно в пердив а там и расформировать


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
!!!!!!!! ССССССССССССтттттттттеееееепп
пааашшшшин!!!!!!!!!!!!!!!!
просрал клуб, пока чужие деньги считал


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В ЛФЛ к ФК Москва

Цитата: Barmaley
Подумаешь какие-то 200 миллионов долларов. Мелочь для такого клуба. Тем более стадион строят новый.

Стадион строит ВТБ. Которое будет сдавать в аренду Динамо, а также под игры сборной и другие спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, на котором будут зарабатывать бабло.
Причем тут ФК Динамо?
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:30) #
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online

Подумаешь какие-то 200 миллионов долларов. Мелочь для такого клуба. Тем более стадион строят новый.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: stas0204 (Сегодня, 17:27) #
  • -5
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Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 3.10.2017
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Бавария»
Должно быть, Динамо только ради болельщиков в ПЛ держат! На каждую игру - полный стадион! Да чё там, 11- 13 миллиардов для такой команды не жалко! Поможем всей страной?! innocent


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: Паша Филов (Сегодня, 17:19) #
  • -8
  •  (8)
online

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://qooi.ru/Si
Регистрация: 3.10.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
для РФПЛ..
нет денег...и зачем?..чего воду мутите?
Регистрация: 6.09.2013
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