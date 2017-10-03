Долг московского "Динамо" составляет от 11 до 13 миллиардов рублей

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал о ситуации с долгами в столичном клубе.– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, сказал Стржалковский.