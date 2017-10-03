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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Долг московского "Динамо" составляет от 11 до 13 миллиардов рублей
Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал о ситуации с долгами в столичном клубе.
– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?
– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, сказал Стржалковский.
"Спорт-Экспресс"
– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?
– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы, сказал Стржалковский.
"Спорт-Экспресс"
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