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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Лапочкин: не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу
Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Уфа" Сергей Лапочкин заявил, что принял правильное решение, назначив на 88-й минуте пенальти в ворота уфимской команды.
"Конечно, не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу. Мне кажется, пенальти в пользу ЦСКА был очевидный. Я отчётливо видел подножку игрока "Уфы" и поэтому назначил 11-метровый. Безусловно, стоило показать жёлтую карточку нарушителю. К сожалению, когда я назначил пенальти, меня окружили игроки "Уфы", и в итоге нарушитель потерялся. Не считаю, что стоило дать перебивать пенальти из-за небольшого захода игроков в штрафную до удара. На поле ни у кого не было вопросов по поводу процедуры пробития пенальти.
Я должен констатировать, что на 79-й минуте мы ошиблись, когда Чалов отобрал мяч у вратаря "Уфы" с нарушением. Слава богу, что не забили гол, а то был бы скандал. Перед последним шагом я отвернул голову от мяча. Потом в рацию услышал от ассистента, что продолжаем играть. Эпизода вообще не видел. Посмотрев видео, мы признаём, что ошиблись. Надо было назначать свободный удар за фол Чалова", — заявил Лапочкин в интервью программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"Конечно, не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу. Мне кажется, пенальти в пользу ЦСКА был очевидный. Я отчётливо видел подножку игрока "Уфы" и поэтому назначил 11-метровый. Безусловно, стоило показать жёлтую карточку нарушителю. К сожалению, когда я назначил пенальти, меня окружили игроки "Уфы", и в итоге нарушитель потерялся. Не считаю, что стоило дать перебивать пенальти из-за небольшого захода игроков в штрафную до удара. На поле ни у кого не было вопросов по поводу процедуры пробития пенальти.
Я должен констатировать, что на 79-й минуте мы ошиблись, когда Чалов отобрал мяч у вратаря "Уфы" с нарушением. Слава богу, что не забили гол, а то был бы скандал. Перед последним шагом я отвернул голову от мяча. Потом в рацию услышал от ассистента, что продолжаем играть. Эпизода вообще не видел. Посмотрев видео, мы признаём, что ошиблись. Надо было назначать свободный удар за фол Чалова", — заявил Лапочкин в интервью программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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