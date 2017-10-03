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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Емельянов может продолжить карьеру в "Спартаке"
Полузащитник "Урала" Роман Емельянов попал в сферу интересов "Спартака", информирует ФАН.
Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста порядка 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Емельянова 10 матчей в чемпионате России.
Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста порядка 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Емельянова 10 матчей в чемпионате России.
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