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Роман Емельянов может продолжить карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов попал в сферу интересов "Спартака", информирует ФАН.

Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста порядка 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Емельянова 10 матчей в чемпионате России.
Теги: Емельянов Урал Спартак
Сегодня, 21:21
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6
(3)
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Роман Емельянов может продолжить карьеру в "Спартаке"


Очепятка??? Лучше б братьев Емельянеко, обоих ... в тренерА, одного играющим второго на лавку. Забегали бы так, что пипец соперникам настал.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:57) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
что то очень мало за такого ох..го игрока...Врут наверное...

Добавили за три очка в матче спартак -Урал, так и выходит. За игрока четыре удвоили за слив.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: stas0206 (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (2)
online

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Регистрация: 3.10.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: Хидя
что то очень мало за такого ох..го игрока...Врут наверное...

Это единственный российский игрок такого уровня на позицию чистого опорника. почему его никто не замечает? Трансфермаркет его в 4 ляма оценивает.

а кому замечать?
у нас - денег нет
у Зенита - там своя политика
у Спартака - ну..наверное Глушак
Динамо - тоже денег нет (Динамо тут как исключение)
Краснодар - у них средняя линяя не очень то и плохая
Локо - там в центре тоже есть кому играть
а остальные не лучше Урала то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Хидя
что то очень мало за такого ох..го игрока...Врут наверное...

Это единственный российский игрок такого уровня на позицию чистого опорника. почему его никто не замечает? Трансфермаркет его в 4 ляма оценивает.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 21:23) #
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что то очень мало за такого ох..го игрока...Врут наверное...
Регистрация: 13.03.2017
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