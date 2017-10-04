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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: российский футбол нашел золотую середину
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что российский футбол сможет добиться достойных результатов.
"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!". Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.
Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого.
Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: "Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные". Так давайте. Я что, против?", - цитирует Мутко ТАСС.
"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!". Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.
Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого.
Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: "Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные". Так давайте. Я что, против?", - цитирует Мутко ТАСС.
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