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Виталий Мутко: российский футбол нашел золотую середину

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что российский футбол сможет добиться достойных результатов.

"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!". Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.

Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого.

Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: "Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные". Так давайте. Я что, против?", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 01:25
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