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"Спартак" не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ

"Спартак" не планирует проведения товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ, связанной с матчами сборных, сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.

Напомним, что в последнем перед двухнедельной паузой матче красно-белые на своём поле обыграл со счётом 2:0 "Урал".

Следующий матч подопечные Массимо Карреры проведут 13 октября с "Ахматом".

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 07:21
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