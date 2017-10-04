"Спартак" не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ

"Спартак" не планирует проведения товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ, связанной с матчами сборных, сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.Напомним, что в последнем перед двухнедельной паузой матче красно-белые на своём поле обыграл со счётом 2:0 "Урал".Следующий матч подопечные Массимо Карреры проведут 13 октября с "Ахматом".