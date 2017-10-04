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КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 140 тысяч по итогам матча с "Уралом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 140 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура чемпионата России с "Уралом".

"По матчу "Спартак" - "Урал" (2:0): болельщики красно-белых скандировали нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 80 тысяч, за использование пиротехники фанатами - еще на 60 тысяч. По матчу "Рубин" - "Амкар" (0:1): болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, за что обе команды оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорьянц Урал Спартак
Сегодня, 17:04
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№1 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно, а как это спартачи наскандировали на 80, а рубин и амкар на десятку?
коэффициент за трехэтажные?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
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