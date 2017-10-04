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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала": введение видеоповторов убьет наш футбол окончательно
Введение системы видеоповторов в чемпионате России окончательно убьет футбол, заявил президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.
"Я считаю, что это убьет футбол окончательно. Наши клубы и сейчас-то очень медленно играют в футбол, если сравнивать наш чемпионат с зарубежными. А если через каждые 15 минут будут останавливать матч и проверять каждый спорный момент – а у нас это будет обязательно, - то это никуда не годится. По моему мнению, видеоповторы могут быть применимы только при взятии ворот и все. А то если начнутся эти просмотры, то уйдем не знаю куда… И так народ не ходит на футбол у нас, потому что он медленный. А если игру еще будут часто останавливать, то не будет никакого футбола для зрителей. Это мое мнение", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
"Я считаю, что это убьет футбол окончательно. Наши клубы и сейчас-то очень медленно играют в футбол, если сравнивать наш чемпионат с зарубежными. А если через каждые 15 минут будут останавливать матч и проверять каждый спорный момент – а у нас это будет обязательно, - то это никуда не годится. По моему мнению, видеоповторы могут быть применимы только при взятии ворот и все. А то если начнутся эти просмотры, то уйдем не знаю куда… И так народ не ходит на футбол у нас, потому что он медленный. А если игру еще будут часто останавливать, то не будет никакого футбола для зрителей. Это мое мнение", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
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