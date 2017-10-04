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Президент "Урала": введение видеоповторов убьет наш футбол окончательно

Введение системы видеоповторов в чемпионате России окончательно убьет футбол, заявил президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

"Я считаю, что это убьет футбол окончательно. Наши клубы и сейчас-то очень медленно играют в футбол, если сравнивать наш чемпионат с зарубежными. А если через каждые 15 минут будут останавливать матч и проверять каждый спорный момент – а у нас это будет обязательно, - то это никуда не годится. По моему мнению, видеоповторы могут быть применимы только при взятии ворот и все. А то если начнутся эти просмотры, то уйдем не знаю куда… И так народ не ходит на футбол у нас, потому что он медленный. А если игру еще будут часто останавливать, то не будет никакого футбола для зрителей. Это мое мнение", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 17:21
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(1)
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:04) #
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Цитата: master6666
"Рука Бога"... И это, на мой взгляд, не может не расстраивать.


Ага, особенно расстроены пострадавшие от этой "руки"...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Футбол медленный? Двигаться и соображать побыстрее не пробовали, паспортисты?
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: master6666 Рязань (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Так-то оно так, но что делать с критическими ошибками?! Да, с видеоповторами мы больше никогда не увидим такие моменты, как "Рука Бога"... И это, на мой взгляд, не может не расстраивать. Но, есть и обратная сторона монеты. Договорняки и прочие темные моменты закулисных игр. С этим нужно что-то делать. А господина Иванова, видимо, больше беспокоит тот факт, что с введением видеоповторов будет значительно тяжелее играть "чистые" игры с Тереком (Ахмат).
Регистрация: 24.06.2007
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