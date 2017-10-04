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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у клуба нет 200 тысяч евро на установку системы ВАР (видеоарбитров).
- В нашем клубе нет таких денег, - сказал Балашов. - Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет "Арсенала" давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро - нереально.
- Как отнесетесь, если у, условно, "Спартака" и "Краснодара" будет система ВАР, а у "Арсенала" ее не будет?
- Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к ВАР. Оно у меня двоякое. И вообще вся это история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать - при господдержке или еще как-то - пока не готов сказать
"Спорт-Экспресс"
- В нашем клубе нет таких денег, - сказал Балашов. - Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет "Арсенала" давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро - нереально.
- Как отнесетесь, если у, условно, "Спартака" и "Краснодара" будет система ВАР, а у "Арсенала" ее не будет?
- Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к ВАР. Оно у меня двоякое. И вообще вся это история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать - при господдержке или еще как-то - пока не готов сказать
"Спорт-Экспресс"
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