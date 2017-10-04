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Виталий Устинов - лучший игрок "Ростова" в матче против "СКА-Хабаровска"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование, в котором донские болельщики выбирали лучшего футболиста прошедшего матча чемпионата России со "СКА-Хабаровском" (1:2).

Победителем стал защитник Виталий Устинов.
Теги: Ростов СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:03
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