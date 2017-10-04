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Андрей Бутенко: видеоповторы? У нас на все игры арбитров не хватит

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что его беспокоит кадровый вопрос в связи с возможным использованием системы видеоповторов в чемпионате России.

"Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей. Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит.

Проводить это как в Германии, централизованно - кто-то в Кельне, условно говоря, сел и смотрит все матчи. Но нужно понимать, что все матчи один человек не посмотрит, три - максимум. Нужно искать людей. Но ведь тут еще и вопрос ответственности. Принял он решение, а потом клубы несогласны, они апеллируют. Как это будет работать пока непонятно", - цитирует Бутенко "Р-Спорт".
Теги: Бутенко
Сегодня, 21:34
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№5 Написал: Hitman (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
этих дармоедов наоборот сокращать нужно,но у нас штат раздувают,каждому футболисту по судье и по видеокамере,комитетов развелось хренова тьма,а косяки с судейством как были так и будут и никто ни за что не отвечает
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSKA
зачем всё так усложнять?

Чем сложнее - тем больше можно украсть и вовремя смыться ))))
Бутенка, случайно, не стукачок из кгб ?
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
не пойму- зачем всё так усложнять? на матче в Италии судья засомневался в своём решении ( игрок начали возмущаться), подошёл к оператору тв и посмотрел повтор момента, он был не прав и отменил своё решение...наверное нужно кому то раздуть проблему до вселенских масштабов, чтоб её решить за очень дорого
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: stas0209 (Сегодня, 22:00) #
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Регистрация: 4.10.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Старика Рейнольда он обьективен
Регистрация: 17.05.2015
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