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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Бутенко: видеоповторы? У нас на все игры арбитров не хватит
Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что его беспокоит кадровый вопрос в связи с возможным использованием системы видеоповторов в чемпионате России.
"Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей. Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит.
Проводить это как в Германии, централизованно - кто-то в Кельне, условно говоря, сел и смотрит все матчи. Но нужно понимать, что все матчи один человек не посмотрит, три - максимум. Нужно искать людей. Но ведь тут еще и вопрос ответственности. Принял он решение, а потом клубы несогласны, они апеллируют. Как это будет работать пока непонятно", - цитирует Бутенко "Р-Спорт".
"Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей. Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит.
Проводить это как в Германии, централизованно - кто-то в Кельне, условно говоря, сел и смотрит все матчи. Но нужно понимать, что все матчи один человек не посмотрит, три - максимум. Нужно искать людей. Но ведь тут еще и вопрос ответственности. Принял он решение, а потом клубы несогласны, они апеллируют. Как это будет работать пока непонятно", - цитирует Бутенко "Р-Спорт".
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