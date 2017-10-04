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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал негативное отношение к введению в чемпионате России системы ВАР (система видеоарбитров). В то же время он подчеркнул, что у екатеринбургского клуба нет свободных денег, чтобы приобрести эту систему. Стоимость ее, напомним, составляет 200 тысяч евро.
"Где взять деньги на ВАР? Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение - это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе. У кого-то будет, а у кого-то нет? Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
"Где взять деньги на ВАР? Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение - это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе. У кого-то будет, а у кого-то нет? Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
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