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Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал негативное отношение к введению в чемпионате России системы ВАР (система видеоарбитров). В то же время он подчеркнул, что у екатеринбургского клуба нет свободных денег, чтобы приобрести эту систему. Стоимость ее, напомним, составляет 200 тысяч евро.

"Где взять деньги на ВАР? Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение - это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе. У кого-то будет, а у кого-то нет? Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 22:09
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