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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Азаров: уверен, что у "Крыльев Советов" впереди славная судьба
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в сохранении профессионального спорта в регионе и выразил уверенность, что "Крылья Советов" и хоккейную команду "Лада" ждет славная судьба.
"Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьезно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области для того, чтобы будущее у команд было успешнее.
Отдельно хочу заострить внимание на том, что прозвучал целый ряд предложений, связанных с переводом команд на самоокупаемость.
С другой стороны, для нас действительно серьезным подспорьем были бы дотации и содержание спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу в последующие годы. Я рассчитываю, что такое поручение состоится", - цитирует Азарова ТАСС.
"Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьезно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области для того, чтобы будущее у команд было успешнее.
Отдельно хочу заострить внимание на том, что прозвучал целый ряд предложений, связанных с переводом команд на самоокупаемость.
С другой стороны, для нас действительно серьезным подспорьем были бы дотации и содержание спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу в последующие годы. Я рассчитываю, что такое поручение состоится", - цитирует Азарова ТАСС.
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