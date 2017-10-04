Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Азаров: уверен, что у "Крыльев Советов" впереди славная судьба

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в сохранении профессионального спорта в регионе и выразил уверенность, что "Крылья Советов" и хоккейную команду "Лада" ждет славная судьба.

"Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьезно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области для того, чтобы будущее у команд было успешнее.

Отдельно хочу заострить внимание на том, что прозвучал целый ряд предложений, связанных с переводом команд на самоокупаемость.

С другой стороны, для нас действительно серьезным подспорьем были бы дотации и содержание спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу в последующие годы. Я рассчитываю, что такое поручение состоится", - цитирует Азарова ТАСС.
Теги: Крылья Советов
Вчера, 22:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.