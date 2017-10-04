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Леонид Федун: видеоповторы, безусловно, помогут нашему футболу

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что готов установить систему видеоповторов на домашней арене клуба после официального решения по ее применению в РФПЛ.

"Это, безусловно, поможет нашему футболу, тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями к (президенту "Краснодара" Сергею) Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, ее (систему) установим", - цитирует Федуна "Р-Спорт".
Теги: Федун Спартак
Вчера, 23:39
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