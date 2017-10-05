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Владимир Маркин: проблема расизма в России актуальна не больше, чем в других странах

Проблема расизма на матчах в России не более актуальна, чем в других развитых с футбольной точки зрения странах, заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

"Трудно идентифицировать, кто конкретно это делал, нужно отдельное разбирательство на уровне правоохранительных органов. Но абсолютно неправильно говорить, что для России эта проблема актуальна, а для других стран - нет. Эта проблема существует для всех стран, она идет или от обычной глупости подростков, которые не понимают, что делают, или же это чистейшей воды провокации.

Это проблема общая, а не только футбольных фанатов. Общество должно понимать опасность данного явления. Несомненно, правоохранительные органы не должны уходить от этой проблемы, не снимается ответственность и со спортивных федераций. РФС проводит соответствующую профилактику в среде болельщиков, общается с клубами", - цитирует Маркина ТАСС.
Сегодня, 03:38
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