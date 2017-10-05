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Анатолий Бышовец: сегодня в сборной России видна осознанная работа

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец отметил отношение игроков национальной сборной России к тренировочному процессу.

"На занятия национальной команды пришел и президент РФС Виталий Мутко. Мы вспомнили случай, когда он, не предупреждая никого из футболистов и тренеров, прилетел на сбор "Зенита" в Бельгию. Как раз накануне мы провели спарринг, и утренняя тренировка не планировалась. Мы встретились с Мутко за завтраком, и он удивился: никого из игроков нет! Заглянули на поле, а там все футболисты занимались индивидуально. Такая осознанная работа сегодня видна и в сборной России", - цитирует Бышовца "Спорт Уик-энд".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ага мудко прикатил пожрать и все резко забегали smile
Регистрация: 3.02.2011
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