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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: сегодня в сборной России видна осознанная работа
Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец отметил отношение игроков национальной сборной России к тренировочному процессу.
"На занятия национальной команды пришел и президент РФС Виталий Мутко. Мы вспомнили случай, когда он, не предупреждая никого из футболистов и тренеров, прилетел на сбор "Зенита" в Бельгию. Как раз накануне мы провели спарринг, и утренняя тренировка не планировалась. Мы встретились с Мутко за завтраком, и он удивился: никого из игроков нет! Заглянули на поле, а там все футболисты занимались индивидуально. Такая осознанная работа сегодня видна и в сборной России", - цитирует Бышовца "Спорт Уик-энд".
"На занятия национальной команды пришел и президент РФС Виталий Мутко. Мы вспомнили случай, когда он, не предупреждая никого из футболистов и тренеров, прилетел на сбор "Зенита" в Бельгию. Как раз накануне мы провели спарринг, и утренняя тренировка не планировалась. Мы встретились с Мутко за завтраком, и он удивился: никого из игроков нет! Заглянули на поле, а там все футболисты занимались индивидуально. Такая осознанная работа сегодня видна и в сборной России", - цитирует Бышовца "Спорт Уик-энд".
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