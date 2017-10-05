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Дмитрий Булыкин: ужесточение лимита даст больше возможностей развиваться россиянам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России.

"С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин
Сегодня, 17:18
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