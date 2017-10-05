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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Булыкин: ужесточение лимита даст больше возможностей развиваться россиянам
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России.
"С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
"С помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам. Наши клубы не будут смотреть заграницу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
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