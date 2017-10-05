Дмитрий Сычев: очень хочу попасть в основу "Локомотива"

Нападающий Дмитрий Сычев рассказал о своей игре за "Казанку" и желании попасть в состав "Локомотива".– Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба.– Да не получается никак. У "Локомотива" один график, у нас другой.– Забивать голы. И вообще показывать достойную игру.– Нет, у меня в "Казанке" немного другая задача. Не только самому забивать, а помочь молодым ребятам. В становлении, как людям и как игрокам. Поэтому я там больше "подносчик снарядов". А голы пусть они забивают.– Прислушивается!