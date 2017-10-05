Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Сычев: очень хочу попасть в основу "Локомотива"

Нападающий Дмитрий Сычев рассказал о своей игре за "Казанку" и желании попасть в состав "Локомотива".

– Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба.

– Говорили с Семиным лично об этом? Общаетесь по ходу сезона?

– Да не получается никак. У "Локомотива" один график, у нас другой.

– А что нужно сделать, чтобы вернуться на элитный уровень?

– Забивать голы. И вообще показывать достойную игру.

– Роман Павлюченко, также выступающий в ПФЛ за "Арарат", сейчас результативен. Не заключали с ним пари – кто больше забьет?

– Нет, у меня в "Казанке" немного другая задача. Не только самому забивать, а помочь молодым ребятам. В становлении, как людям и как игрокам. Поэтому я там больше "подносчик снарядов". А голы пусть они забивают.

– Молодежь вас слушается?

– Прислушивается!

"Советский спорт"
Теги: Сычев Локомотив Семин
Сегодня, 17:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.