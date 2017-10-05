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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сычев: очень хочу попасть в основу "Локомотива"
Нападающий Дмитрий Сычев рассказал о своей игре за "Казанку" и желании попасть в состав "Локомотива".
– Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба.
– Говорили с Семиным лично об этом? Общаетесь по ходу сезона?
– Да не получается никак. У "Локомотива" один график, у нас другой.
– А что нужно сделать, чтобы вернуться на элитный уровень?
– Забивать голы. И вообще показывать достойную игру.
– Роман Павлюченко, также выступающий в ПФЛ за "Арарат", сейчас результативен. Не заключали с ним пари – кто больше забьет?
– Нет, у меня в "Казанке" немного другая задача. Не только самому забивать, а помочь молодым ребятам. В становлении, как людям и как игрокам. Поэтому я там больше "подносчик снарядов". А голы пусть они забивают.
– Молодежь вас слушается?
– Прислушивается!
"Советский спорт"
– Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю все, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба.
– Говорили с Семиным лично об этом? Общаетесь по ходу сезона?
– Да не получается никак. У "Локомотива" один график, у нас другой.
– А что нужно сделать, чтобы вернуться на элитный уровень?
– Забивать голы. И вообще показывать достойную игру.
– Роман Павлюченко, также выступающий в ПФЛ за "Арарат", сейчас результативен. Не заключали с ним пари – кто больше забьет?
– Нет, у меня в "Казанке" немного другая задача. Не только самому забивать, а помочь молодым ребятам. В становлении, как людям и как игрокам. Поэтому я там больше "подносчик снарядов". А голы пусть они забивают.
– Молодежь вас слушается?
– Прислушивается!
"Советский спорт"
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