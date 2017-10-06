Станислав Сухина: видеоповторы сведут к минимуму влияние судей на исход матча

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
Германия вышла на чемпионат мира (1)
Германия вышла на чемпионат мира (1)
Вчера, 23:05
Тренер сборной Армении: это просто позор
Тренер сборной Армении: это просто позор
Вчера, 22:48
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Вчера, 22:22
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Вчера, 21:44
Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше (5)
Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше (5)
Вчера, 21:25
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Вчера, 21:13
На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову (2)
На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову (2)
Вчера, 21:02
Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном
Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном
Вчера, 20:24
Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+) (2)
Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+) (2)
Вчера, 19:49
Фегор Огуде вернулся в общую группу
Фегор Огуде вернулся в общую группу
Вчера, 19:33
Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии (1)
Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии (1)
Вчера, 19:03
Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы (1)
Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы (1)
Вчера, 18:49
Сергей Давыдов покинул "Арарат"
Сергей Давыдов покинул "Арарат"
Вчера, 18:28
На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар (6)
На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар (6)
Станислав Сухина: видеоповторы сведут к минимуму влияние судей на исход матча
Бывший футбольный судья Станислав Сухина прокомментировал введение видеоповторов в чемпионате России.
"В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ. Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, определенный шаг вперед. Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса - в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет осуществляться технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку. Кроме того, непонятно, как решать вопрос с добавленным временем - почему судья добавляет две минуты к матчу, а не четыре? Необходимо понимать, что даже с введением видеоповторов роль судьи по-прежнему будет очень важна. Арбитр должен одинаково непредвзято относиться к обеим командам, и именно на это в первую очередь стоит обращать внимание руководителям лиги", - цитируют Сухина "Известия".
"В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ. Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, определенный шаг вперед. Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса - в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет осуществляться технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку. Кроме того, непонятно, как решать вопрос с добавленным временем - почему судья добавляет две минуты к матчу, а не четыре? Необходимо понимать, что даже с введением видеоповторов роль судьи по-прежнему будет очень важна. Арбитр должен одинаково непредвзято относиться к обеим командам, и именно на это в первую очередь стоит обращать внимание руководителям лиги", - цитируют Сухина "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.