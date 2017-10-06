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Илья Геркус: "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что "Локо" – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров в чемпионате России.

"Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу. На текущий момент "Локомотив" – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами.

Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых трансферных решениях и грамотной реализации спортивной стратегии. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 16:28
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