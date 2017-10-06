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Белорусская федерация футбола подаст жалобу в ФИФА на "Зенит" и его игрока

Белорусская федерация футбола (БФФ) пожалуется на полузащитника "Зенита" Кирилла Капленко и санкт-петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА) в случае, если он не явится на октябрьский сбор молодежной сборной Белоруссии.

"Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Белоруссии, и в случае его неявки на сбор — а у нас осталась игра с командой Молдавии — мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной.

Мы знаем, что у Капленко есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет", — сказал пресс-атташе БФФ Александр Алейник.

ТАСС
Теги: Зенит
Сегодня, 20:05
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