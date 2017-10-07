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Сергей Семак стал лауреатом премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак стал лауреатом московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста", сообщает "Р-Спорт".

Он получит награду в номинации "Персона". В 2016 году семья Семаков удочерила девочку с ограниченными возможностями, которая стала восьмым ребенком в их семье.

Награду Семак получит в Государственном Кремлевском дворце 16 октября. В ней примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Теги: Семак
Сегодня, 00:20
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