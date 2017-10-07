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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Бышовец: игра Кокорина в защите - пример для защитников "Спартака"
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов смогут играть одновременно.
– Вы видите, как Кокорин и Смолов могут играть вместе?
– Конечно. Это рациональное решение. Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам "Спартака".
– В чем именно?
– Вот пример из матча с "Ливерпулем". Когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом.
– Головин может стать новым Аршавиным, быть новым лидером сборной?
– Пока не могу так сказать. Впечатления о Головине хорошие, видна перспектива. Но матч с "МЮ" показал проблему – она не в его футбольных качествах, а в менталитете. Аршавин был очень искушен. Андрей не до конца реализовал себя, но его понимание игры, интеллект выше, чем сейчас у Головина.
"Спорт-Экспресс"
– Вы видите, как Кокорин и Смолов могут играть вместе?
– Конечно. Это рациональное решение. Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне – это пример защитникам "Спартака".
– В чем именно?
– Вот пример из матча с "Ливерпулем". Когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом.
– Головин может стать новым Аршавиным, быть новым лидером сборной?
– Пока не могу так сказать. Впечатления о Головине хорошие, видна перспектива. Но матч с "МЮ" показал проблему – она не в его футбольных качествах, а в менталитете. Аршавин был очень искушен. Андрей не до конца реализовал себя, но его понимание игры, интеллект выше, чем сейчас у Головина.
"Спорт-Экспресс"
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