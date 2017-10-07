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Российские депутаты вызвали итальянских коллег на футбольный матч

Бывший главный тренер сборной России и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев рассказал, что итальянские депутаты согласились провести футбольный матч с коллегами из Госдумы России, сообщает ТАСС.

"У нас хорошая команда депутатов, мы пригласили итальянских коллег провести футбольный матч, что пойдет только на благо укрепления двустороннего взаимодействия наших парламентов", — сказал Газзаев.

Отмечается, что официальное приглашение еще не направлено, но итальянские депутаты положительно откликнулись на идею о проведении матча.
Теги: Газзаев
Сегодня, 17:26
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