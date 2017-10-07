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"Ростов" выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании

"Ростов" выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Сегодня стало известно о том, что в одной из больниц Санкт-Петербурга ушел из жизни спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

Президент, руководство, тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Ростов" выражают соболезнования родным и близким Константина Сергеевича.

В течение всей жизни Константин Сергеевич был большим профессионалом своего дела и внес большой вклад в развитие российского футбола.

Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

ФК "Ростов"
Теги: Сарсания Ростов
Сегодня, 20:18
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