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Константин Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание

Причиной смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября.

Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание.

Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 21:00
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(4)
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как писал классик :" Хуже всего то, что человек внезапно смертен". Царствие небесное... Соболезную семье.....
Новость потрясла......
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Господи... Пусть земля будет пухом Великому Человеку.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: trent (Сегодня, 21:13) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мои соболезнования...земля пухом...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:05) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
....Земля пухом
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:03) #
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Не верю......

Земля ему пухом,родным и близким соболезнования.
Регистрация: 15.08.2016
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