Константин Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание

Причиной смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября.Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание.Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве.