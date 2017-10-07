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"Локомотив": выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Сарсании

"Локомотив" на своем официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита".

"Сегодня на 50-м году жизни скоропостижно скончался Константин Сарсания. Как человек разносторонний, он познавал футбол и реализовывал себя в разных качествах — игрока, агента, тренера, функционера. Его часто называли лучшим в своём деле.

В этом году Константин Сарсания стал спортивным директором "Зенита". Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Сергеевича, футбольному клубу "Зенит", — говорится в сообщении.
Теги: Сарсания Зенит Локомотив
Сегодня, 21:05
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