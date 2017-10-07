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Роман Широков: ошарашен новостью о смерти Сарсании

Кончина спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании является шокирующей новостью для футбольной общественности, рассказал бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Роман Широков.

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

"Я ошарашен, это шокирующая новость. Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так произошло. Он был прекрасным функционером и хорошим человеком", - цитирует Широкова ТАСС.
Теги: Широков Сарсания Зенит
Сегодня, 23:05
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