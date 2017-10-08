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Алексей Сафонов: агента сильнее Сарсании в российском футболе не было и не скоро будет

Агента сильнее спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании в российском футболе не было, уверен известный футбольный агент Алексей Сафонов.

"Он был в полном расцвете сил, у него была масса проектов, идей. Он единственный в агентском бизнесе, с которым никто не ссорился, он был светлый человек. Он всегда был востребованным, он был, есть и остается номер один в своей работе в российском футболе. Я многому у него учился. Агента сильнее него в российском футболе не было и не скоро будет", - цитирует Сафонова "Р-Спорт".
Теги: Сафонов Сарсания Зенит
Сегодня, 04:37
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