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Федор Смолов: то, что давно не играли вместе с Кокориным, никак не сказалось

Нападающий сборной России Федор Смолов после победы в товарищеском матче над командой Южной Кореи (4:2) отметил, что взаимодействие между ним и Александром Кокориным осталось на прежнем уровне.

"До 85-й минуты все было в порядке. Первые минут 15 корейцы владели не то чтобы инициативой, просто мячом. Моменты они не создавали. Затем мы забили, раскрепостились и после перерыва владели преимуществом. Мы и перед Кубком конфедераций с угловых забивали достаточно много, так что работа приносит свои плоды. С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие. То, что давно вместе не играли, никак не сказалось. Хорошо чувствуем друг друга на тренировках. Самое главное – выполнять установки тренера", - цитирует Смолова "Матч ТВ".
Теги: Смолов Кокорин Сборная России
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Химки»
Смолов,Кокорин,Джикия,Головин,Зобнин,Миранчкк,Кузяев..дают все основания для успешной игры сборной,плюс конечно Акинфеев,Лунев,Дзагоев,Шатов,Глушаков.Может еще появится имя,как напр.Кузяев,как гром с ясного неба)..ну дерзкий какой парень,не по годам серьезный и знающий что и как.с "Терека" в "Зенит",ну на перспективу,а,он уже не только в звездном "Зените" один из лучших,но и в сборной играет,потрясающий пример для молодых амбициозных людей играющий футбол и не только футбол,а,вообще в профессии, в спорте , в бизнесе или в других делах..
Регистрация: 17.03.2008
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