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Виктор Онопко: я знал Константина Сарсанию еще много лет назад

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Константина Сарсании.

"Я знал Константина Сарсанию еще много лет назад, когда он не был агентом, а играл. Это большая утрата, хочу выразить соболезнования родным и близким. И мы не раз с ним общались на протяжении многих лет, он организовывал многие мероприятия, которые были связаны со сборной России и участвовал в них. Это был очень порядочный и добрый человек. Очень болезненная для меня новость", - цитирует Онопко "Р-Спорт".
Теги: Онопко Сарсания
Сегодня, 10:37
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