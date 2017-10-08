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Все футболисты сборной России тренировались в общей группе

Нападающий Дмитрий Полоз сегодняшним утром тренировался в общей группе сборной России, сообщает "Чемпионат.сом".

Форвард "Зенита" из-за температуры пропустил контрольный матч с командой Южной Кореи (4:2), который прошёл вчера, 7 октября.

Все футболисты российской команды, находящиеся в распоряжении Станислава Черчесова, работали в общей группе. Те, кто играл с Южной Кореей с первых минут, а также Дмитрий Тарасов, который ушёл к прессе, закончили занятие быстрее других.
Теги: Полоз Сборная России
Сегодня, 11:16
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