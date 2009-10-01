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Геннадий Орлов: Сарсания собирал "Зенит", который брал Кубок УЕФА. Светлый был для футбола человек

Комментатор Геннадий Орлов выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот "Зенит", принимал участие в этом.

В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала…", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Сарсания Зенит
Сегодня, 12:25
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:49) #
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Цитата: tfu
Земля носит такое дерьмо как ты, и забирает хороших людей... (Несправедливость)

Не суди- и не судим будешь,товарищь. Кот знает что говорит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Когда сдохнет ГСО, предлагаю устроить праздник(горькая ирония).

Земля носит такое дерьмо как ты, и забирает хороших людей... (Несправедливость)


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:28) #
  • -4
  •  (4)
online

Когда сдохнет ГСО, предлагаю устроить праздник(горькая ирония).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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