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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Степашин: жаль, что футбол теряет таких преданных людей
Член исполкома РФС, экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил о том, что скончавшийся на 50-м году жизни спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания был профессионалом высочайшего класса.
"Пришла печальная новость, ушел из жизни не просто профессионал высочайшего класса, но и человек преданный футболу. Он очень много сделал для клубов, в которых работал. В частности, для питерского "Зенита" добивавшегося самых больших побед, когда Константин там работал.
Кроме своей профессиональной деятельности он всегда мечтал быть тренером. Когда-то играл сам. Правда, больших высот не взял, но потом всю свою страсть, стремление побеждать передавал своим подопечным. Это Слава Малафеев, Мартин Шкртел, Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, и два Александра – Кержаков и Панов. Жаль, что футбол теряет таких преданных людей", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
"Пришла печальная новость, ушел из жизни не просто профессионал высочайшего класса, но и человек преданный футболу. Он очень много сделал для клубов, в которых работал. В частности, для питерского "Зенита" добивавшегося самых больших побед, когда Константин там работал.
Кроме своей профессиональной деятельности он всегда мечтал быть тренером. Когда-то играл сам. Правда, больших высот не взял, но потом всю свою страсть, стремление побеждать передавал своим подопечным. Это Слава Малафеев, Мартин Шкртел, Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, и два Александра – Кержаков и Панов. Жаль, что футбол теряет таких преданных людей", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
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