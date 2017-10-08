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Сергей Степашин: жаль, что футбол теряет таких преданных людей

Член исполкома РФС, экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил о том, что скончавшийся на 50-м году жизни спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания был профессионалом высочайшего класса.

"Пришла печальная новость, ушел из жизни не просто профессионал высочайшего класса, но и человек преданный футболу. Он очень много сделал для клубов, в которых работал. В частности, для питерского "Зенита" добивавшегося самых больших побед, когда Константин там работал.

Кроме своей профессиональной деятельности он всегда мечтал быть тренером. Когда-то играл сам. Правда, больших высот не взял, но потом всю свою страсть, стремление побеждать передавал своим подопечным. Это Слава Малафеев, Мартин Шкртел, Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, и два Александра – Кержаков и Панов. Жаль, что футбол теряет таких преданных людей", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
Теги: Степашин Сарсания
Сегодня, 15:12
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