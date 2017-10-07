Вячеслав Малафеев: успехи "Зенита" были достигнуты профессионализмом Сарсании

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора клуба Константина Сарсании."Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внес очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы.Лично я мог бы выразить ему глубокую благодарность. В сложное для меня время — в 2002 году и в 2005-06 годах — он был человеком, с которым я советовался по поводу своей карьеры где-то в другом месте. Ему удалось довести до меня информацию объективную, в чем я ему тоже благодарен — всю свою жизнь провел в одном клубе.Его опыт и совет мне пригодились. Хотя официально он не был моим агентом", – написал Малафеев в инстаграме.