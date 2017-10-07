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Вячеслав Малафеев: успехи "Зенита" были достигнуты профессионализмом Сарсании

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора клуба Константина Сарсании.

"Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внес очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы.

Лично я мог бы выразить ему глубокую благодарность. В сложное для меня время — в 2002 году и в 2005-06 годах — он был человеком, с которым я советовался по поводу своей карьеры где-то в другом месте. Ему удалось довести до меня информацию объективную, в чем я ему тоже благодарен — всю свою жизнь провел в одном клубе.

Его опыт и совет мне пригодились. Хотя официально он не был моим агентом", – написал Малафеев в инстаграме.

Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внес очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы. Лично я мог бы выразить ему глубокую благодарность. В сложное для меня время - в 2002 году, и в 2005-06 годах - он был человеком, с которым я советовался по поводу своей карьеры где-то в другом месте. Ему удалось довести до меня информацию объективную, в чем я ему тоже благодарен - всю свою жизнь провел в одном клубе. Его опыт и совет мне пригодились. хотя официально он не был моим агентом. Слова соболезнования близким и родным...

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Теги: Малафеев Зенит Сарсания
Сегодня, 16:45
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