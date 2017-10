Вячеслав Малафеев: успехи "Зенита" были достигнуты профессионализмом Сарсании

Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внес очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы. Лично я мог бы выразить ему глубокую благодарность. В сложное для меня время - в 2002 году, и в 2005-06 годах - он был человеком, с которым я советовался по поводу своей карьеры где-то в другом месте. Ему удалось довести до меня информацию объективную, в чем я ему тоже благодарен - всю свою жизнь провел в одном клубе. Его опыт и совет мне пригодились. хотя официально он не был моим агентом. Слова соболезнования близким и родным...

A post shared by Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru) on Oct 7, 2017 at 10:27am PDT